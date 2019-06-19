القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:39 م

العثور على 20 مفقودا قبالة ساحل إسبانيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2677922

تبحث خدمات الإنقاذ الإسبانية عن 20 مفقودا على الأقل من قارب للمهاجرين تقاذفته الأمواج عُثر عليه في البحر المتوسط اليوم الأربعاء بعدما أنقذت سفينة ركاب 27 آخرين كانوا على متنه.

وقالت خدمات الإنقاذ إنها تلقت بلاغا بفقدان هذا القارب أمس الثلاثاء وإن 49 شخصا كانوا على متنه عند انطلاقه من شمال شرق المغرب. وعثرت سفينة ركاب على القارب بعد ظهر اليوم الأربعاء

وأنقذت 27 شخصا كانوا على متنه. ونُقل ستة منهم بواسطة هليكوبتر. وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن عدد الوافدين بصورة غير مشروعة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض من أكثر من مليون شخص في عام 2015 إلى حوالي 141500 شخص في العام الماضي. وعبر أقل من 23 ألف لاجئ ومهاجر البحر إلى أوروبا حتى الآن هذا العام.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يومين

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 3 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 3 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 4 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 5 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

خاص.. "الدستور" تنشر خطة "الآثار" لإنشاء وتجديد ٥ متاحف فى ٢٠١٩

عمرو عبدالجليل ينفى التعاقد على "بنت القبائل"

"الأعلي للإعلام" يطالب المواقع الإلكترونية بالالتزام بحقوق القنوات فى بث "كان 2019"

الخطيب يحضر مران المنتخب

ads
ads
الأكثر قراءة

تقارير إعلامية: 3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلًا من قطر

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

نقل ياسمين صبرى إلى المستشفى (صور)

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

ألبومات الصور

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

رياضة

اسكتلندا تهدر تقدمها 3- صفر على الأرجنتين وتودع كأس العالم

وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية تشارك في فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

الهلال السعودي ينهي عقد الأرجنتيني سيروتي

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

تقارير إعلامية: 3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلًا من قطر

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

نقل ياسمين صبرى إلى المستشفى (صور)

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

الرئيس نيوز

مسؤول حكومي: 27% من متعاطي المخدرات "سيدات وفتيات"

جماعة "الحوثي" تقصف محطة كهرباء "جيزان" السعودية بصاروخ كروز

"الحسين": اجتماع "الترويكا" يؤكد الاهتمام الدولي غير المسبوق بالوضع في السودان

بيان عاجل من السعودية بشأن خاشقجي: جريمة مؤسفة لن نتهاون مع منفذيها

بالتفصيل.. ملاحظات وتوصيات لجان البرلمان على موازنة 2019

كشكول

جامعة سوهاج تعقد امتحانات تحديد المستوي لدورة اللغة الانجليزية

تعرف علي أهداف الملتقى العلمي للمشروعات الزراعية القومية ى بزراعة عين شمس

ورشة عمل بأسيوط الأزهرية لتقييم مباردة "أنا الأفضل"

دراسات القرين تنهى 90% من الامتحانات وتعتزم إعلان النتائج فور انتهاء الباقى

23 يونيه.. انطلاق "طورني 2 " بالتعاون مع CIB بتجارة عين شمس

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

نورما جين تختفي من برج "نساء هوليوود"

ضبط مهرب طيور نادرة إلى أمريكا لخوضها مسابقات غناء

وثيقة قديمة تفك سر الساموراي "الخارق"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎