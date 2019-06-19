اسكتلندا تهدر تقدمها 3- صفر على الأرجنتين وتودع كأس العالم

ودعت اسكتلندا كأس العالم لكرة القدم للسيدات بعد أن أهدرت تقدمها 3-صفر على الأرجنتين لتتعادل 3-3 بركلة جزاء في الرمق الأخير في نهاية مثيرة بعد الاستعانة بنظام حكم الفيديو المساعد اليوم الأربعاء.



وكانت اسكتلندا بحاجة للفوز للتمسك بفرصة في التأهل لأدوار خروج المغلوب وبدا أنها ستحقق انتصارا سهلا بعد التقدم 3-صفر بعد 70 دقيقة بأهداف كيم ليتل وجيني بيتي وإيرين كاثبرت.



وقلصت الأرجنتين الفارق عبر دليلة ايبوليتو وميلاجروس منينديز في الشوط الثاني بعد أن استعاد الهجوم نشاطه.



وحصلت الأرجنتين على ركلة جزاء بعد الرجوع للفيديو وأهدرت فلورنسيا بونسيجوندو الركلة لكن بعد الاستعانة بالفيديو أعاد الحكم الركلة لتحرك الحارسة لي الكسندر أمام خط المرمى.



ولم تخفق بونسيجوندو في التسديدة الثانية لتنتزع التعادل وأطاحت باسكتلندا متذيلة الترتيب بالمجموعة الرابعة.



وتملك الأرجنتين فرصة ضئيلة في التأهل ضمن أفضل فرق تحتل المركز الثالث.