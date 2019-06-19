القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:36 م

وزير الخارجية التونسي يبحث مع مادلين أولبرايت سبل دعم المسار الديمقراطي

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي
dostor.org/2677920

التقى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، رئيسة مجلس إدارة المعهد الديمقراطي الوطني الأمريكي ووزيرة الشؤون الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، التي تؤدي زيارة إلى تونس على رأس وفد هام بمناسبة الاجتماع السنوي لمجلس إدارة المعهد الذي انعقد اليوم ويستمر لمدة ٣ أيام.

وأطلع وزير الخارجية، أولبرايت خلال اللقاء، على ما تم إنجازه في تونس خلال المرحلة الانتقالية، مؤكدًا أن النهج الديمقراطي الذي انتهجته تونس منذ 2011 هو خيار ثابت لا رجعة فيه، رغم التحديات الاقتصادية والتنموية التي تمر بها تونس خلال هذه المرحلة.

واستعرض الجهيناوي في هذا الصدد جملة الإصلاحات الهيكلية والقطاعية التي تم اتخاذها لإنجاح الانتقال الاقتصادي وتحقيق التنمية المحلية وتحقيق تطلعات الشباب وخاصة حاملي الشهادات العليا في إيجاد فرص عمل.

كما نوه الوزير بالدور المهم الذي لعبه المعهد الديمقراطي الأمريكي في دعم المسار السياسي والاقتصادي في تونس خلال المرحلة الانتقالية.

من جهتها، أكدت أولبرايت التزام المعهد الديمقراطي بمواصلة مرافقة العملية الديمقراطية في تونس، مشددة على أن اختيار تونس لتنظيم اجتماع مجلس إدارة المعهد يعكس الاهتمام الكبير الذي يوليه قادة هذه المنظمة الهامة للتجربة الديمقراطية التونسية الفريدة في المنطقة.

ومثل اللقاء أيضًا مناسبة تطرق خلالها الطرفان إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، في أفق تسلم تونس في يناير 2020 لمنصبها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي لسنتي 2020-2021.

جدير بالذكر أن المعهد الوطني الديمقراطي الذي تم إنشاؤه سنة 1983، يعد منظمة أمريكية غير حكومية مستقلة، تعمل على دعم مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني من أجل تعزيز الممارسات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 10 ساعة

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يومين

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 3 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 3 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 4 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 5 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

خاص.. "الدستور" تنشر خطة "الآثار" لإنشاء وتجديد ٥ متاحف فى ٢٠١٩

عمرو عبدالجليل ينفى التعاقد على "بنت القبائل"

"الأعلي للإعلام" يطالب المواقع الإلكترونية بالالتزام بحقوق القنوات فى بث "كان 2019"

الخطيب يحضر مران المنتخب

ads
ads
الأكثر قراءة

تقارير إعلامية: 3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلًا من قطر

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

نقل ياسمين صبرى إلى المستشفى (صور)

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

ألبومات الصور

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

رياضة

اسكتلندا تهدر تقدمها 3- صفر على الأرجنتين وتودع كأس العالم

وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية تشارك في فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

الهلال السعودي ينهي عقد الأرجنتيني سيروتي

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

تقارير إعلامية: 3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلًا من قطر

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

نقل ياسمين صبرى إلى المستشفى (صور)

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

الرئيس نيوز

مسؤول حكومي: 27% من متعاطي المخدرات "سيدات وفتيات"

جماعة "الحوثي" تقصف محطة كهرباء "جيزان" السعودية بصاروخ كروز

"الحسين": اجتماع "الترويكا" يؤكد الاهتمام الدولي غير المسبوق بالوضع في السودان

بيان عاجل من السعودية بشأن خاشقجي: جريمة مؤسفة لن نتهاون مع منفذيها

بالتفصيل.. ملاحظات وتوصيات لجان البرلمان على موازنة 2019

كشكول

جامعة سوهاج تعقد امتحانات تحديد المستوي لدورة اللغة الانجليزية

تعرف علي أهداف الملتقى العلمي للمشروعات الزراعية القومية ى بزراعة عين شمس

ورشة عمل بأسيوط الأزهرية لتقييم مباردة "أنا الأفضل"

دراسات القرين تنهى 90% من الامتحانات وتعتزم إعلان النتائج فور انتهاء الباقى

23 يونيه.. انطلاق "طورني 2 " بالتعاون مع CIB بتجارة عين شمس

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

نورما جين تختفي من برج "نساء هوليوود"

ضبط مهرب طيور نادرة إلى أمريكا لخوضها مسابقات غناء

وثيقة قديمة تفك سر الساموراي "الخارق"

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎