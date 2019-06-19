وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية تشارك في فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية

تشارك وزيرة الشباب والرياضة الأنجولية " أنا دا سيلفا نيتو" ممثلة عن الرئيس الأنجولي جواوو لورينزو، في فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم "مصر 2019" والتى تنطلق بعد غد الجمعة وتستمر حتى 19 يوليو القادم.



وأعربت الوزيرة الأنجولية عن سعادتها بتمثيل بلادها في حفل الافتتاح وتقديرها لجهود مصر الكبيرة على المستوى الرياضي، وسعيها للتقريب بين الشعوب الأفريقية خاصة بين الشعبين الشقيقين المصري والأنجولي.



كما تقدمت بالشكر للسفارة على جهود ترتيب مشاركتها في حفل الافتتاح.



يذكر أن منتخب أنجولا سينافس في إطار مباريات منتخبات المجموعة الخامسة والتى ستقام في ستاد السويس الرياضي والتى تضم تونس ومالي وموريتانيا.

