منتخب الجزائر يخوض تدريبه الأول استعدادًا لأمم أفريقيا

خاص منتخب الجزائر (محاربو الصحراء) تدريبه اليوم الأربعاء، على ملعب (بتروسبورت) استعدادا لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم والتي تنطلق بعد غد الجمعة.



ويعد هذا هو التدريب الأول لمنتخب الجزائر في مصر استعدادا لانطلاق منافسات البطولة القارية، التي توج بها الفريق مرة وحيدة عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1990.



وشهد تدريب منتخب الجزائر إجراءات أمنية مشددة لتوفير أكبر حالة من الهدوء للمنتخب الجزائري.



واتسم تدريب المنتخب الجزائري بنوع من الحماس الشديد وحرص الجهاز الفني علي إيقاف التدريب أكثر من مرة لشرح بعض الجمل التكتيكية للاعبين.



يذكر أن منتخب الجزائر يلعب في المجموعة الثالثة، التي تجرى فعالياتها بملعب 30 يونيو (الدفاع الجوي)، برفقة منتخبات السنغال وكينيا وتنزانيا.