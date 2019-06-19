"الانقراض" يهدد غابات الشماري بالجبل الأخضر في ليبيا

تتكرر في مناطق متفرقة من الجبل الأخضر شمال شرقي ليبيا، انتهاكات واعتداءات على الغابات والمحميات الطبيعية ما يهدد نبات الشماري بالانقراض، بحسب ما أفادت به قناة 218 الليبية، مساء اليوم الأربعاء.



وصرح وزير الزراعة بالحكومة الليبية المؤقتة حسن الزيداني، بأن هناك انتهاكات كبيرة تطال غابات الشماري في الجبل الأخضر، مضيفا أنه سيتم تخصيص غرفة مشتركة تضم عدة جهات رسمية وأهلية لحماية هذه الغابات من الانتهاكات.



وينمو نبات الشماري في الجبل الأخضر ويعد جزءا من الغطاء النباتي الطبيعي في المنطقة، وهو مسجل دوليا بالقائمة الحمراء من قبل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة المهددة بالانقراض، ويطلق عليه محليا شجرة العجور نسبة إلى ثمرته التي تسمى بالفراولة البرية.



ويتفوق الشماري الليبي عن مثيله المنتشر في دول حوض المتوسط، لكنه بات يقترب من الانقراض بسبب الانتهاكات التي تتعرض لها محمية الشماري الواقعة بمنطقة لملودة.