ضبط وإحضار متهم بالإتجار بـ400 ألف دولار خارج السوق المصرفية

أمرت نيابة الأموال العامة، بضبط وإحضار متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وذلك للمثول أمام جهات التحقيق فى القضية.



وذكرت التحريات الأمنية أن المتهم "أ. ع"، سائق - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، تلقى تحويلات مالية من الخارج بالدولار الأمريكي على حسابه الشخصي بأحد البنوك ليقوم بصرفها واستبدالها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.



وأضافت التحريات بأن حجم تعاملات المتهم وصلت خلال عام طبقًا للفحص المستندى إلى ( 400،000 - أربعمائة ألف دولار أمريكى)، وأن جهات التحقيق أمرت بضبطه وإحضاره للمثول أمامها للتحقيق فى القضية.