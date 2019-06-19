قيادي في ميليشيا ثوار طرابلس يهدد فايز السراج

هدد القيادي في ميليشيا ثوار طرابلس وعضو المجلس البلدي نالوت عاطف بالرقيق، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، بأنه سيفقده هيبته في حال لم يقوم بإقالة عدد من الوزراء والمسؤولين في حكومته.



وبحسب ما أوردته، مساء اليوم، فإن الميليشياوي الرقيق، قال في بيان له، إنه بات ضروريا إقالة وزير الخارجية، محمد طاهر سيالة، ووكيل وزارة الصحة، محمد هيثم عيسى، ورئيس مجلس إدارة الليبية القابضة للاتصالات، ونائب رئيس لجنة الأزمة فيصل قرقاب، من مناصبهم.



وأضاف، أنه في حال لم يتم تغيير المسؤولين والوزراء بالإجراءات الروتينية المتبعة، فإنه سيتم تغييرهم بطرق قال إنها "ستفقد رئيس المجلس الرئاسي هيبته".



وأوضح الميليشياوي، أن سبب طلبه لإقالة أولئك المسؤولين هو أنهم مع "الطرف الأخر"، في إشارة إلى القوات المسلحة الليبية التي تقاتل الميليشيات المسيطرة على العاصمة وبعض مدن المنطقة الغربية.