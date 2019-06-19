افتتاح مركز للشرطة النسائية في ليبيا

أفادت قناة 218 الليبية، مساء اليوم، بأن مديرية الأمن صرمان غرب ليبيا، افتتحت اليوم مركز الشرطة النسائية صرمان الذي يتبع وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة التي تأخذ شرعيتها من مجلس النواب ويقودها عبدالله الثني.



وأشارت القناة إلى أنه بهذه المناسبة أقيمت احتفالية داخل مقر مديرية الأمن بمدينة صرمان بحضور مديري مديرات الأمن بصرمان والزاوية وصبراتة والعجيلات والجميل، ورئيس نيابة صرمان ووكيل ديوان بلدية صرمان، إضافة إلى عدد من الضباط وضباط الصف بالمديرية والحكماء والأعيان.



وأوضحت القناة أن مركز الشرطة النسائية يهدف إلى خدمة النساء بالمدينة من الناحية الأمنية وفتح محاضر التحقيق الخاصة بالنساء، والتحقيق معهن ومساعدتهن في تحصيل حقوقهن عن طريق القانون.



