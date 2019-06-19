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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 11:00 م

إطلاق سراح الحيتان من السجن في الشرق الأقصى الروسي

إطلاق سراح الحيتان
dostor.org/2677894

فرضت محكمة مدينة فلاديفوستوك في منطقة الشرق الأقصى الروسية غرامة قدرها 37 مليون روبل (ما يزيد عن نصف مليون دولار) على شركة "مزرعة دلافين سوتشي" لصيدها حوتين بطريقة غير شرعية.

وهي إحدى الشركات الروسية الأربع المتهمة بإنشاء ما يسمى "سجن الحيتان" حيث كانت الحيتان البيضاء وغيرها من الحيوانات البحرية تعيش في ظروف مروعة.


وأثارت قصة الحيتان المسجونة في أكتوبر عام 2018 فضيحة مدوية في وسائل الإعلام الروسية والعالمية، بعد أن أعلنت منظمة Greenpeace، عن احتمال عقد صفقة بيع 13 حوتا أدرجت في الكتاب الأحمر للحيوانات النادرة من روسيا إلى الصين. وأشارت المنظمة كذلك إلى أن 15 حوتا غيرها بيعت للصين في وقت سابق.

وأعادت التلفزيون الروسي إلى الأذهان أن محكمة مدينة فلاديفوستوك فرضت غرامتين قدرهما 28 مليون روبل و56 مليون روبل على الشركتين الروسيتين المتهمتين بالصيد غير الشرعي للحيتان.

ويتوقع أن تنظر المحكمة مطلع الأسبوع القادم إلى القضية الإدارية بحق الشركة الرابعة.

أما الحيتان فأعلنت سلطات إقليم بريموري في الشرق الأقصى الروسي أنها ستفرج عنها منتصف الصيف الجاري

ويذكر أن الرحالة الروسي المعروف، فيودور كونيوخوف، بعث مؤخرا برسالة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، دعاه فيه لتبني مشروع قانون يمنع صيد الثدييات البحرية بما في ذلك الحيتان، وكذلك إعادة بيع هذه الكائنات البحرية إلى أحواض المياه الاصطناعية بغرض الترفيه، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ للبيئة البحرية.

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