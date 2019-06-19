اتحاد عمال النفط في النرويج يهدد بالإضراب في 15 منصة بحرية

هددت أكبر نقابة لعمال النفط في النرويج، "إنداستري انرجي"، بتنظيم إضراب يشارك فيه 922 من عمال الحفر في 15 منصة بحرية بالبلاد، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور في جولة محادثات أخيرة مقررة الأسبوع المقبل.



وتأتي جولة الوساطة المدعومة من الدولة والمقررة يوم 27 يونيو عقب انهيار مفاوضات بشأن الأجور المنتظمة (الرواتب الأساسية) للعاملين في مجال خدمات النفط على المنصات المتحركة وفرق الحفر على المنصات الثابتة، وسفن الإنتاج، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بلومبرج" اليوم الأربعاء.



ومن المقرر أن يبدأ الإضراب في اليوم التالي حال فشلت المحادثات في التوصل لاتفاق.



وقال أسله رييمه، رئيس قسم المفاوضات في "إنداستري انرجي" في وقت سابق الشهر الجاري، إن النقابة تأمل في التوصل لحل، مضيفا أنه ليس من المرجح أن يكون للإضراب المحتمل تأثير فوري على سير عمليات الإنتاج.



ولم يرد رييمه على الفور على اتصال من "بلومبرج" للتعليق على التطورات التي حدثت اليوم.

