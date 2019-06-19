حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بالقاهرة الجديدة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بمنطقة القاهرة الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين هم باسل ا، رشدي ع، سمير و، عاطلين واعترف المتهمين أمام النيابة بارتكابهم واقعة سرقة السيارة بمناطق القاهرة الجديدة، واعترفوا بسرقتهم لـ3 سيارات وتمكنوا من تفكيكها داخل مخزن بمنطقة النهضة.



كانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة القطامية عدة بلاغات تفيد بسرقة سيارتهم وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وبسؤالهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة وتمكنوا من سرقة 3 سيارات وأرشدوا عن مكان تفكيك السيارات، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.