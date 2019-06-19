"ماركو جيامباولو" مديرا فنيا لميلان الإيطالي حتى 2021

أعلن نادي إيه إس ميلان الإيطالي عن تعاقده رسميا مع المدرب "ماركو جيامباولو" لتولي مهمة المدير الفني للفريق بداية من شهر يوليو المقبل.



ويستمر تعاقد مدرب سامبدوريا السابق مع ميلان حتى 30 من شهر يونيو عام 2021 مع إمكانية تمديد العقد لعام واحد إضافي ليستمر حتى 2022.



وولد المدرب الإيطالي "ماركو جيامباولو" في سويسرا عام 1967 وقام بالتدريب في 324 مباراة حتى الآن في كل المسابقات، من بينها 270 مباراة في الدوري الإيطالي الممتاز.



وبدأ جيامباولو مسيرته التدريبة كمدرب مساعد في بيسكارا عام 2000 وحصل على الرخصة التدريبية في عام 2007 ليقود عدة أندية إيطالية من بينها (كالياري وسيينا وكاتانيا وسيسنا وإمبولي.. وأخيرا سامبدوريا).