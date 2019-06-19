الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:52 م
المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي
تصوير : احمد حسن
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