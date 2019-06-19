منتخب بوروندي يتدرب على ملعب الاتحاد السكندري استعدادا لأمم أفريقيا

أدى المنتخب البوروندي تدريبه الأول على الملعب الفرعي لنادى الاتحاد السكندري الجديد في سموحة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019) التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.



ووصل المنتخب البورندي إلى مدينة الإسكندرية في السابعة والنصف من مساء الثلاثاء.



ويلعب المنتخب الضيف ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه منتخبات نيجيريا، مدغشقر، غينيا.



ويواجه منتتخب بورندي نظيره النيجيري في افتتاح مباريات المجموعة في السابعة من مساء السبت المقبل.