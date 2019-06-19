القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الثقافة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:42 م

ننشر وقائع ومناقشات منتدى أدب المصريين

ننشر وقائع ومناقشات
ايهاب مصطفى
dostor.org/2677869

يفتتح منتدى أدب المصريين دورته الثانية يوم الأحد المقبل 23 يونيه والذي ينعقد بدار ابن رشد الراعي الرئيسي للمنتدى - ٢٦ ش إسماعيل أباظة - بجوار مترو سعد زغلول، بندوة عن المترجم والشاعر الراحل بشير السباعي الذي توفي في أبريل الماضي، وتحمل الندوة عنوان "قهرتك يا موتُ الفنونُ" ومحاورها هي عمر من الترجمة ويتحدث فيها الدكتور أنور مغيث مدير المركز القومي للترجمة، وناجي الناجي المستشار الثقافي بالسفارة الفلسطينية، وفي محور "بشير السباعي مفكرًا" يتحدث الدكتور علاء عوض والدكتور محمد بدوي، ويقدم نخبة من المثقفين شهادات عن تجربة السباعي ومنهم عبلة عيد وسارة السباعي وصلاح عناني.

وفي السابعة من مساء الإثنين 24 من يونيه يحاور المنتدى في باب "رؤى" رواية القاهرة 104 لضحى عاصي ويناقشها الروائي سعيد الكفراوي، والدكتورة منى طلبة والناقد أحمد رجب شلتوت، كما تتحدث الكاتبة عن مشروعها السردي، وما تطمح لتقديمه.

ويناقش المنتدى المنجز الفكري والإبداعي من خلال باب "علامات" للروائي والباحث الكبير عمار علي حسن، وذلك السابعة مساء الثلاثاء الموافق 25 من يونيه، ويتحدث عن منجزه الإبداعي الدكتور الشاعر محمد السيد إسماعيل، فيما يتحدث الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي عن رواية "السلفي"، ويتحدث الباحث الأكاديمي عبدالكريم الحجراوي عن كتاب الخيال السياسي، فيما يتحدث الناقد القاص أحمد رجب شلتوت عن سيرة عمار الذاتية "مكان في الزحام" ويتحدث عمار في شهادته عن تجربته الإبداعية والفكرية ومشروعاته التي يعمل عليها الآن ومنها: المجاز السياسي والفراغ السياسي، إضافة إلى حوار مفتوح مع الجمهور.

فيما يختتم المنتدى حلقاته في السادسة مساء الأربعاء 26 من يونيه بلقاء مع الشاعر المصري ورئيس القسم الثقافي بمجلة الأهرام العربي "عزمي عبد الوهاب" في باب "رؤى" ويتحدث الشاعر الكبير رفعت سلام عن تجربة عبدالوهاب التي يتابعها باهتمام، ويقدم الدكتور أبو اليزيد الشرقاوي قراءة لديوان "غلطة لاعب السيرك" ويقدم الشاعر إيهاب خليفة قراءة لديوان "يمشي في العاصفة" ويقدم عزمي شهادة عن شعره وقراءات من نصوصه كما يتحدث عن تجربته الصحفية في باب "نوافذ".

ننشر وقائع ومناقشات منتدى أدب المصريين
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