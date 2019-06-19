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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:37 م

وزير الشئون الخارجية التونسي يبحث مع سفير الصين تعزيز التعاون

وزير الشؤون الخارجية
وزير الشؤون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي
dostor.org/2677863

بحث وزير الشئون الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، خلال لقائه اليوم الأربعاء بمقر الوزارة، بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس وانغ وينبين، سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون التونسي الصيني والاستحقاقات القادمة على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وأكد وزير الخارجية حرص تونس على تطوير علاقات التعاون مع الصين، خاصة في مجال المشاريع الكبرى للبنية التحتية، داعيًا الشركات الصينية إلى الاستفادة من الحوافز والتشجيعات التي توفرها مجلة الاستثمار الجديدة لفائدة المستثمرين الأجانب، وإلى استغلال العلاقات المتميزة التي تربط تونس ببلدان جنوب الصحراء الإفريقية وبدول الاتحاد الأوروبي لإقامة شراكات مع رجال الأعمال التونسيين.

كما تطرق الجانبان خلال اللقاء إلى اجتماع المنسّقين الوطنيين حول تنفيذ خطّة عمل المنتدى الصّيني الإفريقي للسنوات 2019- 2021 الذي ستحتضنه بكين يومي 24 و25 يونيو الجاري.

وأعرب الوزير عن تمنياته بنجاح أعمال هذا الاجتماع الذي ستشارك فيه تونس في تنفيذ الخطة التي تمّ إقرارها خلال القمّة الثالثة لمنتدى التعاون الصيني الإفريقي ببكين يومي 3 و4 سبتمبر الماضي.

كما عبر عن أمله كذلك في أن تمثل المشاركة التونسيّة في المعرض الاٍقتصادي والتّجاري الصّيني الإفريقي الذي سينتظم بمدينة هيونان الصينية يومي 27 و29 يونيو الجاري، فرصة للتعريف بالمنتجات التونسيّة وأن تسهم في دفع نسق الاستثمارات الصينية في تونس ورفع نسق التبادل التجاري بين البلدين، وفي تقليص نسبة العجز التجاري.

من ناحيته، استعرض السفير الصيني التقدم المحرز في عدد من المشاريع التي يتم إنجازها بتونس، مؤكدًا استعداد بلاده لدعم المجهود التنموي في تونس، وتشجيع الشركات الصينيّة على تعزيز استثماراتها.

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