خالد جلال للاعبي الزمالك: الفرصة أمامكم.. أنتم الأحق بالدوري

عقد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خالد جلال، جلسه مع لاعبي الفريق على هامش المران مساء اليوم الأربعاء، بملعب النادي.



وبحسب الموقع الرسمي للقلعة البيضاء، وجه جلال، رسالة قوية للاعبين، قائلا: "أنتم الأحق بالدوري، كان بأيديكم حسم اللقب مبكرا لكن ما زالت الفرصة قائمة وبقوة لحصد اللقب في النهاية".



ويواصل الفريق الأول لكرة القدم تدريباته اليومية، في إطار الاستعدادات للمباريات المقبلة، بعد بطولة الأمم الإفريقية.



وخضع محمد إبراهيم، لاعب وسط الفريق، لبرنامج تدريبات منفردة تحت قيادة مدرب الأحمال، ووضع له تدريبات معينة لتنفيذها في المران، فيما أشرف المدرب المساعد أمير عزمي مجاهد، على تدريبات اللاعب، بعد عودته للتدريبات عقب انتهاء إجازته.



وانتظم الثنائي أحمد مدبولي وعبد الله جمعة، لاعبي الفريق في تدريبات الفريق الجماعية، وتأتي عودة الثنائي للتدريبات بعد حصولهما على إذن من الجهاز الفني بالراحة من مران أمس الثلاثاء، فيما أدى محمود عبد العزيز زيزو، لاعب وسط الفريق فقرة تدريبية خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، حيث خضع زيزو لبرنامج تأهيلي بسبب شعوره بالإجهاد وآلام بسيطة في العضلة الأمامية وفضل الجهاز الفني للفريق، عدم مشاركة زيزو، في التدريبات الجماعية لحين تعافيه بشكل كامل.



وقرر الجهاز الفني دخول معسكر مغلق في أكتوبر، بداية من يوم الثلاثاء المقبل لمدة 4 أيام.



واستقر الجهاز على خوض 4 مباريات ودية خلال معسكر الفريق المقبل في قبرص وحدد، موعد انطلاق المعسكر الخارجي، حيث سينطلق بداية من يوم 1 يوليو المقبل خلال فترة توقف الدوري العام نظرا لبطولة الأمم الإفريقية التي تقام في مصر.