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رياضة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:33 م

برشلونة لديمبلي: لن ترحل وصفقة نيمار مستحيلة

نيمار
نيمار
dostor.org/2677860

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، عن كواليس لقاء "إريك أبيدال" السكرتير الفني لنادي برشلونة، بوكلاء أعمال الفرنسي "عثمان ديمبلي" جناح الفريق.

تقارير كشفت خلال اليومين الماضيين، عن أنّ "ديمبلي"، يُمكن أنّ يكون جزءا من صفقة عودة البرازيلي "نيمار دا سيلفا" إلى البلوجرانا، مع إمكانية انتقال الفرنسي إلى باريس سان جيرمان.

وبحسب الإذاعة، فإن مسئولي البلوجرانا لا يفكرون في رحيل "ديمبلي" على الإطلاق، حيث أكد "أبيدال" لوكيل اللاعب أنه سوف يستمر.

وقالت الإذاعة إنّ إدارة النادي أخبرت وكيل اللاعب، أنّ يكون هادئًا حيث لن يرحل، وإنّ عودة "نيمار" مرة أخرى إلى برشلونة مُستحيلة.

يُذكر أنّ صاحب الـ"22" عامًا، انضم إلى برشلونة في صيف عام 2017، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني، مقابل 125 مليون يورو.

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