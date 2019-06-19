القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:29 م

أمريكا: واشنطن فرضت أقصى عقوبات على إيران ونتائجها بدأت تظهر

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
dostor.org/2677854

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يريد الحرب مع إيران، مشيرًا إلى أن واشنطن فرضت أقصى عقوبات على النظام الإيراني، وأن نتائجها بدأت تظهر.

وقال بومبيو في تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أوردتها قناة "الحرة "الأمريكية، إن واشنطن ستقوم بما هو ضروري من أجل حماية المصالح الأمريكية في المنطقة.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن ستبقى على جهودها الحالية لإقناع إيران بعدم المضي ببرنامجها النووي وتطوير صواريخ والحد من نشاطاتها في العديد من المناطق في العالم.

ويبدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران برايان هوك جولة إلى الشرق الأوسط في وقت لاحق الأربعاء تشمل السعودية والكويت والإمارات وعُمان والبحرين، حيث يناقش الاعتداءات الإيرانية وتقارير استخباراتية لنشاطات جارية وفق بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 9 ساعات

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يومين

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 3 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 3 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 4 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 5 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

عمرو عبدالجليل ينفى التعاقد على "بنت القبائل"

"الأعلي للإعلام" يطالب المواقع الإلكترونية بالالتزام بحقوق القنوات فى بث "كان 2019"

الخطيب يحضر مران المنتخب

فتح باب التقديم لمدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان

ads
ads
الأكثر قراءة

تقارير إعلامية: 3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلًا من قطر

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

نقل ياسمين صبرى إلى المستشفى (صور)

ألبومات الصور

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

رياضة

"ماركو جيامباولو" مديرا فنيا لميلان الإيطالي حتى 2021

منتخب بوروندي يتدرب على ملعب الاتحاد السكندري استعدادا لأمم أفريقيا

منتخب مصر للناشئين يفوز على نظيره اللبناني في البطولة العربية لكرة السلة

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

تقارير إعلامية: 3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلًا من قطر

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

نقل ياسمين صبرى إلى المستشفى (صور)

الرئيس نيوز

"الحسين": اجتماع "الترويكا" يؤكد الاهتمام الدولي غير المسبوق بالوضع في السودان

بيان عاجل من السعودية بشأن خاشقجي: جريمة مؤسفة لن نتهاون مع منفذيها

بالتفصيل.. ملاحظات وتوصيات لجان البرلمان على موازنة 2019

"شوربة فراخ وسمك وسمك قاروس".. قائمة عشاء السادات وشاوشيسكو

"الرئيس نيوز" ينشر النص الكامل لخطة العام المالي في مناقشات البرلمان

كشكول

جامعة سوهاج تعقد امتحانات تحديد المستوي لدورة اللغة الانجليزية

تعرف علي أهداف الملتقى العلمي للمشروعات الزراعية القومية ى بزراعة عين شمس

ورشة عمل بأسيوط الأزهرية لتقييم مباردة "أنا الأفضل"

دراسات القرين تنهى 90% من الامتحانات وتعتزم إعلان النتائج فور انتهاء الباقى

23 يونيه.. انطلاق "طورني 2 " بالتعاون مع CIB بتجارة عين شمس

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

ضبط مهرب طيور نادرة إلى أمريكا لخوضها مسابقات غناء

وثيقة قديمة تفك سر الساموراي "الخارق"

بيع مسدس فان جوخ في مزاد علني بسعر خرافي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎