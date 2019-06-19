مانشستر سيتي يقترب من حسم أولى صفقاته الصيفية

يستعد نادي مانشستر سيتي لحسم أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الصيفي الحالي.



ويتطلع بطل الدوري الإنجليزي إلى تعزيز صفوف الفريق هذا الصيف استعدادًا للموسم المقبل في ظل رغبتهم في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا.



وذكرت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية أن إدارة السكاي بلو باتت قريبة من الحصول على خدمات أول لاعب جديد في الميركاتو الصيفي الجاري.



وأفادت أن لاعب أتلتيكو مدريد "رودريجو هيرنانديز" اقترب من الانضمام إلى كتيبة "بيب جوارديولا".



وسبق أن ارتبط اللاعب الإسباني بخطوة الانتقال إلى ملعب الاتحاد.



وأوضحت أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا أبلغ مسئولي أتلتيكو مدريد أنه يرغب في مغادرة النادي من أجل الانتقال إلى مانشستر سيتي.



وأكدت الصحيفة أن مانشستر سيتي مستعد لدفع قيمة الشرط الجزائي في عقد "رودريجو" والذي يُقدر بـ70 مليون يورو.