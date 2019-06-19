مشجعو وفاق سطيف يتظاهرون مجددا للمطالبة برحيل مسؤولي الفريق

تظاهر المئات من مشجعي نادي وفاق سطيف الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، للمطالبة برحيل المسؤولين الحاليين وتمكين الفريق من شركة راعية حكومية.



وتجمع المشجعون أمام مقر ولاية ( محافظة) سطيف، ورددوا شعارات مناوئة للإدارة الحالية خاصة رئيس الفريق حسان حمار، متهمين الجميع بالسير بالفريق نحو الهاوية.



وسبق لمشجعي وفاق سطيف أن خرجوا في مسيرة احتجاجية قبل أيام، حيث رددوا نفس المطالب.



يشار أن محكمة سطيف أيدت الحكم الابتدائي القاضي بسجن حسان حمار، 5 سنوات نافذة لتورطه في قضية فساد.