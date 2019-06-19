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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:26 م

مشاركة عربية واسعة بمهرجان السينما المتوسطية في تونس

مشاركة عربية واسعة
dostor.org/2677848

تستعدّ تونس لاحتضان الدورة الثانية من مهرجان السينما المتوسطية ”منارات“، في الفترة الممتدة بين الـ 1 والـ 7 يوليو المقبل.

وسيشهد المهرجان، مشاركة 10 أفلام في المسابقة الرسمية، بالإضافة إلى عرض 5 أفلام وثائقية، و5 أفلام روائية، و12 فيلمًا قصيرًا، و19 فيلمًا طويلًا من مختلف دول البحر الأبيض المتوسط.

وسيتم خلال المهرجان تكريم السينما المصرية المعاصرة، والسينما الإيطالية الحديثة، وسط حضور عربي ودولي قدّره المسؤولون عن إدارة المهرجان بـ“الواسع ”.

وقالت مديرة المهرجان، درة بوشوشة، خلال ندوة صحفية، إن مهرجان السينما المتوسطيّة ”منارات“،سيشهد مشاركة 20 دولة متوسطية.

وأضافت بوشوشة، أن هذا المهرجان يطرح عددًا من الأفكار الجديدة، منها تقديم عروض سينمائية مجانية على العديد من الشواطئ التونسية من الشمال إلى الجنوب، مشيرة إلى أن السينما تذهب إلى الجمهور أينما كان.

وبخصوص الأفلام التي سيتمّ عرضها، أكدت درّة بوشوشة، أنها أفلام جديدة لم يتمّ عرضها في تونس من قبل، مشيرة في ذات السياق إلى أنها ستكون ذات جودة عالية، إضافة إلى أنها من عديد الدول، مثل: من تونس، ألبانيا، قبرص، إسبانيا، فرنسا، تركيا، اليونان، إيطاليا، لبنان والمغرب.

بدورها، اعتبرت مديرة المركز التونسي للسينما والصورة شيراز العتيري، أن مهرجان ”منارات“ هو مهرجان متوسطي،وستكون دورته الثانية بمثابة التحدّي من أجل البقاء والاحتفاظ بصانعي الأفلام والجمهور، خاصة بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى.

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