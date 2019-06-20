تعرف على ضوابط دخول مباريات أمم أفريقيا 2019

تنطلق بطولة الأمم الأفريقية في مصر، يوم الجمعة المقبل، وكأحد الوسائل التنظيمية لدخول مباريات الكان، تم تطبيق نظام "Fan id"، الذي ينظم الحضور، ودخول الجماهير، والقضاء على السوق السوداء، من خلال حجز التذاكر إلكترونيًا.



وتشمل الضوابط المقررة لحضور مباريات كأس الكان 2019 عدة نقاط:



1- بعد الذهاب إلى الإستاد، عليك إظهار بطاقة الهوية "Fan ID" والتذكرة الخاصة بالمباراة، إلى مسئول الأمن المتواجد أمام بوابات الإستاد، والتي يطلع عليها ويطابق بين التذكرة وبطاقة المشجع، حيث أغلبية رجال الأمن من الشباب المشاركين في تأمين المباريات، ويوجد مسئولي أمن لتفتيش الشباب، ومسئولي أمن من الفتيات.



2- يجب التأكد من أن التذكرة التي بحوزتك متطابقة مع "Fan id"؛ لأن وقتها ستكون ممنوع من دخول الإستاد.



3- مرر تذكرة المباراة عبر البوابة الالكترونية، حيث يوجد شاشة الكترونية صغيرة تضع عليها التذكرة لتستطيع المرور من البوابة الإلكترونية.



4- بعد المرور من البوابة الالكترونية، تجد مسئول الأمن في استقبالك، وذلك لإتمام الإجرائات الأمنية، وللقيام بالتفتيش عبر جهاز كشف المعادن والمواد المتفجرة.



5- بعد انتهاء هذه الإجراءات البسيطة تجد نفسك في مكانك المحدد داخل المدرج.