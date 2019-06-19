لوكاس بيليا يدافع عن ميسي

دافع الأرجنتيني لوكاس بيليا عن زميله في المنتخب ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، في ظل تلقيه حفنة من الانتقادات بسبب عدم تقديم مستوى مماثل لما يقدمه مع برشلونة، في منتخب راقصي التانجو.



وخسر ميسي ورفاقه أول مباراة في النسخة الحالية من بطولة كوبا أمريكا 2019 المقامة حاليا في الأراضي البرازيلية أمام كولومبيا بهدفين دون رد.



وقال بيليا في تصريحات صحفية إن منتخب الأرجنتين أصبح بلا هوية من خلال اللعب على ميسي فقط، مؤكدا أن مسئولية ليو تزداد بهذا النسق في المباريات.



وأشار بيليا إلى أن أصابع الاتهام تشير إلى ميسي فور حدوث إخفاقات بالرغم من أنه يلعب دائما بشكل رائع، ولا يظهر أبدا بصورة سيئة.



وأشاد لاعب التانجو بميسي مفيدا بأنه يلعب بنفس مستواه المعهود في آخر 12 عاما.