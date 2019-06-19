الإسماعيلي يستغل كأس أمم إفريقيا للبحث عن صفقات جديدة

يسعى نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان لاستغلال منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي تحتضنها مصر في البحث عن صفقات جديدة لضمها خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وقرر عثمان تشكيل لجنة فنية لمتابعة مباريات البطولة من أجل الوقوف على اللاعبين المميزين وبحث ضمهم لصفوف الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية.



واجتمع رئيس الإسماعيلي اليوم مع اللجنة لتحديد مهام كل عضو، لمتابعة المباريات من أجل تقديم تقارير عن اللاعبين المميزين حسب الحاجة الفنية للفريق فى أعقاب إنهاء تصاريح دخولهم كل مباريات البطولة الأكبر في القارة.



وأوضح الإسماعيلي في بيان رسمي أن عثمان طالب أعضاء اللجنة بضرورة انتقاء لاعبين يكونون قادرين على إحداث الفارق للفريق، من أجل المساهمة في استعادة مسيرة الانتصارات مجددًا ووضع الفريق على ساحة المنافسة وحصد الألقاب في أسرع وقت ممكن.



وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تعويض النتائج غير المرضية التي تحققت في الموسم الماضي من أجل إعادة الثقة والبسمة للجماهير العاشقة للفريق.



وانتهى الاجتماع بوضع مجموعة من الشروط في اللاعبين المقرر إبرام التعاقد معهم لضمان تحقيق الأهداف الموضوعة منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مقاليد الأمور.

