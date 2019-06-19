أسطورة نيجيريا: مصر مُنافسنا على اللقب في كأس الأمم الإفريقية 2019

يتوقع أسطورة منتخب نيجيريا "موتيو أديبوجو"، وصول منتخب بلاده ومنتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية 2019.



يومان وتنطلق الأمم الأفريقية في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، بمواجهة الفراعنة وزيمبابوي بإستاد القاهرة الدولي.



وقال أديبوجو في تصريحات لشبكة "جول" العالمية في نسختها الإنجليزية: "نيجيريا دائمًا هي المرشحة بسبب اللاعبين الذين نملكهم، وهذا هو السبب في أنه ليس من المستغرب أنّ ترى المنتخبات التي تلعب ضدنا، تُقدم كل ما لديها".



وأضاف: "الكثيرون يقولون انّ نيجيريا مُرشحة للحصول على اللقب، وهما ليسوا مُخطئين بسبب جودة اللاعبين في المنتخب".



وواصل: "أود أنّ نسير خطوة بخطوة ونرى كيف سنتقدم في تلك المنافسة، سأشعر بخيبة أمل إذا لم نتمكن من الوصول إلى النهائي، كل نيجيري يريد رؤيتهم في المباراة النهائية".



وتابع: "ولكن في كرة القدم، كل شيء وارد أنّ يحدث، لأن من الممكن أنّ تلعب وتقدم أفضل ما لديك، وتخسر، أريد أنّ أشاهد الفريق يعلب بشكل جيد، ويُنفذ تعليمات المدرب".



وأنهى: "ولا يجب أنّ ننسى أيضًا الفرق الأخرى مثل مصر (البلد المستضيف للبطولة)، هما لن يشاركوا من أجل التواجد فقط، بل يريدون الفوز باللقب".



يُذكر أنّ المنتخب النيجيري يتواجد في المجموعة الثانية بجانب منتخبات بوروندي، وغينيا بالإضافة إلى مدغشقر.