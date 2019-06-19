الهلال السعودي يعلن رسميًا إنهاء عقد سيروتي

اتخذت إدارة نادي الهلال السعودي قرارا بفسخ التعاقد مع إيزكويل سيروتي، بعد انتهاء إعارته مع فريق إنديبندنتي الأرجنتيني.



وأصدرت إدارة الهلال الجديدة، برئاسة فهد بن سعد، أول قرار بإنهاء عقد سيروتي، وتوجيه الشكر له على الفترة التي قضاها داخل أسوار كتيبة الموج الأزرق.



وذكر المركز الإعلامي التابع للهلال عبر تويتر "النادي يوقع اتفاقية إنهاء عقد مع سيروتي".



وكان الهلال أعار سيروتي إلى فريق إنديبندنتي الأرجنتيني لمدة عام، قبل انطلاقة منافسات الموسم الرياضي 2018-2019.

