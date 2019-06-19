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اقتصاد
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 10:14 م

2 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل

2 مليار دولار حجم
dostor.org/2677825

قال المستشار التجاري رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في ساو باولو، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل خلال العام الماضي بلغ ملياري دولار.

وأوضح محمد الخطيب، اليوم الأربعاء، أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى البرازيل تتمثل في الأسمدة، والأثاث، والتوابل، والأعشاب، والرخام والجرانيت، والأقطان، والخيوط والغزول والملابس الجاهزة، ومنتجات الحرف اليدوية.


وأضاف الخطيب، أن أهم الواردات المصرية من البرازيل تتمثل في اللحوم، والدواجن، والصويا، والذرة، والسكر، والقهوة، والمواشي الحية.

وأشار الخطيب، إلى نجاح المكتب التجاري في الحصول على فرص تصديرية مبدئية بقيمة 12 مليون دولار أثناء معرض Fispal Food Service بمدينة ساوباولو، والذي عقد خلال الفترة من 11 إلى 14يونيو الجاري، موصيًا بمشاركة كبيرة للشركات المصرية في الدورات القادمة لهذا المعرض لما يوفره من فرص ضخمة أمام الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية.

وأضاف، أن التقارب التجاري المصري - البرازيلي يأتي في ظل دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر والبرازيل حيّز النفاذ في الأول من سبتمبر 2017.

تتضمن الاتفاقية إعفاء معظم الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية، وحصول باقي المنتجات على تخفيضات جمركية مختلفة عند تصديرها إلى أي من دول تجمع الميركوسور.

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