دراسة علمية: الأمومة تجعل النساء يحببن أجسادهن

كشفت دراسة جديدة عن أن السيدات حينما يصبحت أمهات، يصبحن أكثر راحة نفسية وتقبل لشكل أجسادهن اللاتي كن يرفضنها في السابق مثل زيادة الوزن.



وأجرى باحثون في جامعة أنجليا روسكين وجامعة سابينزا في روما دراسة على 484 امرأة في إيطاليا نصفهن أمهات، أكدت بشكل عام أن النساء غير راضيات عن حجم وشكل صدورهن بجانب زيادة الوزن، ولكن بعد إنجاب طفل تميل المرأة إلى أن تكون أكثر سعادة فالأمومة أعطتهم نظرة أكثر إيجابية على شكل أجسادهن.



ورأى الباحثون أن الأمهات الجدد قد يحولن تركيزهن إلى التفكير في مظهر ثديهن على أنه مفيد لأرضاع أطفالهن، بدلًا من الهوس حول مظهره، وذلك وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ووجدت الدراسة أن 69 % من بين النساء غير الأمهات اللائي شملهن الاستطلاع، أكدن عدم رضاهن عن حجم الثدي وشكل الجسد مقارنة بالأمهات التي أثبتت الدراسة رضائهن عن شكل أجسادهن بغض النظر عن رؤية الآخرين لهن.