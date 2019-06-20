اليوم.. أخر عروض "كايرو شو" بسبب انطلاق الأمم الإفريقية

أعلنت "كايرو شو" المنتجة لمسرحيتي "الملك لير" و"٣ أيام في الساحل"، عن أن عروض الويك أند، هذا الاسبوع، حيث ستكون اليوم الخميس فقط للمسرحيتين؛ احتفالا بانطلاق البطولة الإفريقية يوم الجمعة.



وكشف مصدر مسؤول بـ "كايرو شو" ان العرضان مستمران طوال الصيف وببرنامج مكثف للعروض، لافتا إلي أن برنامج الصيف سيتم الإعلان عنه بشكل دائم سواء مباشرة من خلال الصفحات الرسمية للشركة علي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة أو عن طريق شركة تيكتس مارشيه المسئولة عن حجز التذاكر.



"الملك لير" يتم عرضها على مسرح "كايرو شو" بالتجمع الخامس، بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني وعدد كبير من النجوم يجتمعون لأول مرة في عرض مسرحي واحد في مقدمتهم النجم فاروق الفيشاوي ورانيا فريد شوقي، وريهام عبدالغفور، وهبة مجدي، وأحمد فؤاد سليم، ونضال الشافعي، وأحمد عزمي، وناصر سيف، وأيمن الشيوي، ومحمد فهيم، وحمادة شوشة.



أما مسرحية "٣ أيام في الساحل" فيتم عرضها على مسرح كايرو شو بمدينة 6 أكتوبر بطولة نجم الكوميديا الكبير محمد هنيدي بمشاركة بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت والنجوم مها أبوعوف، ومحمد محمود، وندى موسى، وسامية الطرابلسي.