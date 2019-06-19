مهاجم عجمان الجديد يكشف عن هدفه مع الفريق

قال محمد إبراهيم، مهاجم فريق عجمان الإماراتي الجديد، إنه يستهدف تحقيق انتصارات لا تنسى مع "البرتقالي" خلال السنوات المقبلة.



محمد إبراهيم انتقل إلى عجمان قادمًا من صفوف الشارقة بطل النسخة الأخيرة من الدوري الإماراتي، في الموسم الماضي 2017-2018.



ونشر نادي عجمان عبر حسابه على موقع "تويتر" فيلمًا قصيرًا قدم خلاله لاعبه الجديد الذي وجه كلمة إلى الجماهير.



وقال إبراهيم في الفيلم التقديمي: "سأبدأ مشواري الجديد بحب مع نادي عجمان الذي منحني الثقة وأتمنى أن أكون عند حسن الظن".



وأنهى لاعب الشارقة السابق تصريحاته بقوله: "أتمنى أن أحقق مع عجمان انتصارات لا تنسى، أنا جاهز للتحدي".