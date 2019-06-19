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الثقافة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:13 م

وزير الثقافة التونسي يعلن بدء ترميم المعالم الأثرية بالقيروان

وزير الثقافة التونسي
وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين
dostor.org/2677748

أعلن وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، اليوم الأربعاء، تخصيص مليون و200 ألف دينار لتعزيز العمل الثقافي بولاية قابس وإعادة الاعتبار للشأن الإبداعي المحلي ودعم إسهامات مثقفي الجهة ومبدعيها والفاعلين فيها في إثراء المشهد الوطني وفسح المجال أمامهم لإبراز مخزونهم المتميز وطاقاتهم الفنية.

وتابع العابدين - خلال جلسة عمل خُصصت لعرض سير العمل الثقافي بالجهة - مدى تقدم المشاريع الثقافية بولاية قابس، مقترحًا تنظيم ملتقى دولي للفن المعاصر بمشاركة فنانين تشكيليين من تونس والخارج.

وشدد الوزير على ضرورة إسناد مهرجان قابس الدولي ودعمه باعتباره المتنفس الأول لأبناء الجهة، مشيرًا إلى أهمية تحسين البنية التحتية وتأهيل عدد من المؤسسات الثقافية وتهيئتها وتجهيزها.

من جهة أخرى، وإيمانًا بأهمية التراث التاريخي والموروث الحضاري، بدأت وزارة الشؤون الثقافية بالتنسيق مع المعهد الوطني للتراث في ترميم عدد من المعالم الأثرية بمدينة القيروان وإعادة تهيئتها لضمان تحقيق التوازن الأمثل بين حماية الموروث والمحافظة عليه من جهة وتنميته من جهة أخرى.

وفي هذا الإطار، انطلقت أشغال ترميم الأجزاء المتآكلة على مستوى سور سيدي السيوري الخارجي وسور باب الجديد والجدران الداخلية لمقام سيدي بن خوذ وأسطحه وقبته، كما سيتم ترميم سور منقاس والجزء المتضرر من تسرب المياه للسور قبالة جامع الزيتونة.

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