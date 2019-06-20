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الخميس 20/يونيو/2019 - 07:16 ص

بعد كشف "فيس بوك" عنها.. أبرز المعلومات عن العملة الرقمية "ليبرا"

أبرز المعلومات عن
أبرز المعلومات عن العملة الرقمية "ليبرا"
محمد النادي
dostor.org/2677744

أعلنت شركة "فيس بوك" عن انطلاق عمتها المشفرة "Libra"، بعد أشهر طويلة من الشائعات، تساندها مجموعة من كبرى الشركات التقنية ومقدمي خدمات الإنترنت والمجموعات الاستثمارية حول العالم.

وتباعًا لانطلاق العملة المشفرة، أسست شركة فيس بوك "الزرقاء" مؤسسة تقوم بعملية تنظيم وإدارة العملة المشفرة الجديدة وتأمين وتطوير كافة التقنيات التي ستقوم عليها "ليبرا" تحمل اسم"Libra Association" وهي مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح.

بالإضافة إلى التأكد المستمر من تقديم أفضل أداء لإتمام المعاملات المالية حول العالم، بأسرع وأمن طريقة ممكنة من خلال تقنية " البلوكتشين "، والتي تعتمد على توثيق وتشفير كافة المعاملات المالية، وهي تقنية تعتمد عليها جميع العملات المشفرة مثل البيتكوين.

وبحسب ما نشره مؤسس الفيس بوك مارك زوكربيرج على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فإن مهمة منظمة "ليبرا" تتمثل في التسهيل على الجميع في إرسال الأموال واستلامها تمامًا مثلما نستخدم تطبيقاتنا لمشاركة الرسائل والصور على الفور الأشخاص حول العالم من الدفع باستخدام العملة الرقمية الجديدة بدأ من إطلاقها عام 2020.

وسيتم دعم العملة الجديدة بغطاء مادي في صورة مالية يتم جمعها من خلال تقديم عملات إلى الأعضاء المؤسسين للمؤسسة مقابل 10 مليون دولار سيدفعها كل عضو، ومن المنتظر أن يصل عدد الأعضاء المؤسسين إلى 100 عضو بحلول موعد إطلاق الخدمة في 2020، وبالتالي سيصل الغطاء المالي إلى مليار دولار.

جدير بالذكر أنه من أهم الأعضاء المؤسسين للمؤسسة الجديدة هم أوبر،Booking وماستركارد وفيزا، eBay، باي بال، وفودافون.

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