منتخب موريتانيا يصل القاهرة استعدادًا لأمم إفريقيا 2019

لقب بـ"المرابطون" للمرة الأولى فى تاريخه في كأس أمم إفريقيا، حيث أوقعته القرعة في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كل من تونس ومالي وأنجولا وتقام مبارياتها في السويس.



ويشارك منتخب موريتانيا بقائمة تضم ٢٣ لاعبًا في بطولة أمم إفريقيا 2019.



حراسة المرمى: سليماني براهيم (نواذيبو الموريتاني) ونامورى دياو (كاديا الموريتاني) وباباكار ديوب (الشرطة الموريتاني).



الدفاع: باكاري نيداي (الدفاع الحسني الجديدي المغربي) وسالي سار (سيرفيت السويسري) وعبد القادر صيام (أورليان الفرنسي) وديادي ديارا (سيدان الفرنسي) وهارونا سي (جرينوبل الفرنسي) والمصطفى دياوا (نواكشوط كينجز الموريتاني) وعلي عبيد (ألكوركون الإسباني) وعبدول با (أوكسيرالفرنسي).



الوسط: إبراهيما كوليبالي (جرينوبل الفرنسي) وديالو جويديالي (أليجايزسبور التركي) وخاسا كامارا (زانثي اليوناني) ومحمد يالي (تاجنانت الجزائري) والحسن العيد (بلد الوليد الإسباني) وأليساني ديوب (هجر السعودي) وعبدولاي جايي (نواذيبو الموريتاني).



الهجوم: أداما با (جريسينسبور التركي) وإسماعيل دياكاتي (تطوان التونسي) ومولاي أحمد خليل (قابس التونسي) وسليماني أني (أوريلاك الفرنسي) وحماية تانجي (نواذيبو الموريتاني).



وتنطلق بطولة أمم إفريقيا 2019 يوم الجمعة المقبل، بمباراة منتخب مصر وزيمبابوي، على استاد القاهرة الدولي.



