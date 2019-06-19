رئيس وزراء كندا يناقش العلاقة مع الصين وقمة العشرين خلال لقائه ترامب

قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، غدا الخمس فرصة لمناقشة تطورات العلاقة مع الصين، والقضايا العالمية التي سيتم تداولها خلال قمة العشرين القادمة في اليابان.



وفي تصريحاته للصحفيين، قبل اجتماعه مع الهيئة البرلمانية للحزب الليبرالي اليوم، قال ترودو إنه سيناقش مع ترامب التحدي الذي تفرضه الصين على التجارة العالمية، وكذلك على كندا والولايات المتحدة.



ودعت الحكومة الكندية الصين إلى إطلاق سراح اثنين من الكنديين الذين تعتبر اعتقالاتهم إلى حد كبير بمثابة انتقام لاعتقال المديرة التنفيذية لشركة هاواي الصينية، منج وان تشو، في فانكوفر بالغرب الكندي بناء على طلب من الولايات المتحدة.



وأعربت دول من بينها الولايات المتحدة وأستراليا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة دعما للكنديين المحتجزين.

