القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الأربعاء 19/يونيو/2019 - 09:05 م

شاشات عملاقة لبث مباريات أمم إفريقيا بالوادي الجديد

شاشات عملاقة لبث
dostor.org/2677732

قال محافظ الوادي الجديد، محمد الزملوط، إنه تم تجهيز ٨ شاشات عملاقة لإذاعة مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩ لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل، وذلك بالميادين الرئيسية بمدن المحافظة المختلفة، ومن بينها مناطق: الممشي السياحي والسينما وميدان الساعة وميدان الشعلة بالخارجة، وباريس والداخلة والفرافرة وبلاط.

من جانبه، أكد مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، بهاء شوقي - في تصريح اليوم الأربعاء - أنه بجانب شاشات العرض العملاقة التي تم تجهيزها بالميادين، تم تجهيز ٦ مراكز شباب على مستوى المحافظة وتزويدها بشاشات عملاقة لإذاعة المباريات، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، لافتًا إلى أن مراكز الشباب التي تذيع مباريات البطولة هي مراكز شباب: الخارجة، والداخلة، والزهور، وبلاط، وباريس، والفرافرة.

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