تقارير: باريس سان جيرمان لن يبيع نيمار بأقل من 300 مليون يورو!

كشفت تقارير فرنسية، أنّ نادي باريس سان جيرمان، قد حدد مبلغ ضخم من أجل الموافقة على رحيل "نيمار دا سيلفا" جناح الفريق، الذي يريد العودة إلى صفوف برشلونة الإسباني.



وكان "نيمار" قد فسخ تعاقده قِبل عامين مع برشلونة بدفع قيمة الشرط الجزائي 222 مليون يورو، لينضم للنادي الباريسي.



وخرجت تقارير صحيفة أكدت أنّ "جوسيب ماريا بارتوميو" رئيس النادي، قد دخل في مفاوضات مع النادي الباريسي، لإعادة "نيمار".



وبحسب صحيفة "آس" الإسبانية، نقلًا عن "لو باريزيان" الفرنسية، فإن إدارة النادي الباريسي، تريد الحصول على 300 مليون يورو، من أجل الموافقة على رحيل "نيمار".



وأوضحت الصحيفة، أنّ إدارة النادي قد توافق على تخفيض مبلغ الـ"300" مليون يورو إلى 100 مليون فقط، وذلك في حالة الحصول على خدمات "صامويل أومتيتي"، و"عثمان ديبملي"، و"إيفان راكيتيتش" من صفوف برشلونة.