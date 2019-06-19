إنتاج النفط الأمريكي يواصل الهبوط للأسبوع الثاني

يواصل إنتاج النفط في الولايات المتحدة الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي، متراجعًا من القمة القياسية مع هبوط صافي الواردات من الخام الأمريكي.



وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط الأمريكي انخفض بمقدار 100 ألف برميل يوميًا خلال الأسبوع المنتهي في 14 يونيو الجاري ليهبط إلى 12.200 مليون برميل يوميًا.



ويواصل إنتاج الولايات المتحدة النفطي الهبوط للأسبوع الثاني على التوالي فاقدًا حوالي 200 ألف برميل يوميًا من أعلى مستوى في تاريخه البالغ 12.400 مليون برميل يوميًا والمسجل في الأسبوع الأخير من شهر مايو الماضي.



وبحسب التقرير، فإن الصادارت الأمريكية من النفط ارتفعت بمقدار 300 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.422 مليون برميل يوميًا.



في حين هبطت الواردات النفطية الأمريكية إلى 7.467 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع المنقضي وهو أقل بمقدار 144 ألف برميل يوميًا عن أرقام الأسبوع السابق له.



وتعني الزيادة في الصادرات النفطية والهبوط في واردات الخام انخفاض بنحو 444 ألف برميل يوميًا في صافي واردات النفط الأمريكية مسجلة 4.045 مليون برميل يوميًا بالأسبوع الماضي.



وبالنسبة للمخزونات النفطية في الولايات المتحدة، فإنها هبطت بمقدار 3.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي مقابل توقعات تشير إلى 1.5 مليون برميل في الاتجاه الهابط.



وارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر أغسطس بنحو 0.3 % إلى 62.33 دولار للبرميل.



كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يوليو بنحو 0.4 % ليصعد إلى 54.13 دولار للبرميل.