رفع نسبة مشاركة الإناث بمنافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو

ذكرت اللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الأربعاء، أن نسبة الملاكمين الإناث في دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو ستكون أعلى بكثير من النسبة التي تواجدت في الأولمبياد الماضي الذي جرى بمدينة ريو دي جانيرو في البرازيل 2016.



وقالت اللجنة الأولمبية الدولية بعد اجتماع لجنتها التنفيذية في مدينة لوزان السويسرية اليوم الأربعاء، إن 186 ملاكمًا و100 ملاكمة، سيدخلون منافسات الملاكمة في أولمبياد عام 2020، بينما تواجد 250 ملاكما و36 ملاكمة فقط في منافسات الأولمبياد الماضي.



وكان الاتحاد الدولي للملاكمة، خطط لتواجد نحو 80 ملاكمة فقط للمشاركة في أولمبياد طوكيو.



ووفق المخطط له في الأولمبياد المقبل، سيكون هناك ثمانية أوزان للرجال، وخمسة للسيدات، بينما شهد أولمبياد ريو دي جانيرو تواجد عشرة اوزان للرجال وثلاثة للسيدات.



وقال كيت ماكونيل مدير الرياضة في اللجنة الأولمبية الدولية، إن اللجنة لا تريد إجراء تغييرات كبيرة قبل وقت قصير من بدء المنافسات.



وكانت اللجنة الأوليمبية الدولية جردت الاتحاد الدولي للملاكمة من حقه في المشاركة بالاستعدادات لمنافسات الملاكمة في أولمبياد طوكيو، لتتولى فرقة عمل برئاسة الياباني موريناري واتانابي رئيس الاتحاد الدولي للجمباز المهمة.



ومن المقرر أن يصدر قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بشكل نهائي للبطولة الأسبوع المقبل.



وسبق وأن أشارت اللجنة الأوليمبية إلى وجود مشاكل تتعلق بالإجراءات المالية والإدارية والتحكيم ومكافحة المنشطات لدى الاتحاد الدولي للملاكمة.