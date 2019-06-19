سيدورف يُحذر منافسي الكاميرون في أمم إفريقيا 2019

حذر الهولندي "كلارينس سيدورف" المدير الفني لمنتخب الكاميرون، منافسيه في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي ستقام في مصر.



وتبدأ بعد يومين الكان الإفريقية، في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.



وقال سيدورف في تصريحات نقلها موقع " thechronicle": "نحن لن نتساهل أمام أي منتخب، نحن في حالة جيدة وإيجابية للغاية".



وأضاف: "مجموعتنا ليست سهلة، ولكن نحن نستعد بكل قوتنا، نحن استعدنا احترام الجميع لنا، بفضل بعض العروض الرائعة لنا في كأس العالم في روسيا".



وتبدأ الكاميرون حملة الدفاع عن لقبها، بمواجهة غينيا بيساو، ثم غانا، وتتختم مبارياتها في المجموعة السادسة بمواجهة بنين.