نجم زيمبابوي يتطلع لتحقيق مفاجأة أمام مصر

أكد خاما بيليات، جناح منتخب زيمبابوي، جاهزية فريقه لخوض المباراة الافتتاحية لبطولة أمم أفريقيا 2019 ضد مصر، يوم الجمعة المقبل.



وعانى بيليات من إصابة في الفترة الأخيرة أبعدته عن التدريبات، قبل أن يعود ليشارك ويصبح جاهزا لخوض مواجهة مصر في افتتاح البطولة.



وقال بيليات في تصريحات للصحفيين بعد المران الأخير لزيمبابوي: "نحن متشوقون للغاية لخوض مباراة الافتتاح والمشاركة في أمم أفريقيا، الكل يتطلع لتحقيق نتائج رائعة والذهاب بعيدا في البطولة".



وعن مواجهة مصر، أضاف: "ستكون مباراة صعبة للغاية خاصة مع الحضور الجماهيري، لكن الجميع متشوق ومتحمس، ونأمل في تحقيق المفاجأة رغم قوة الفراعنة، والوصول إلى أبعد مدى في البطولة".



واختتم بيليات تصريحاته مشددا على قيمة المصري محمد صلاح نجم الفراعنة، بقوله: "هو لاعب عالمي ومن أفضل لاعبي العالم حاليًا، ومواجهته ستكون ممتعة".