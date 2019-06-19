سقوط مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا سرقات بحلوان

ألقت قوات الأمن بقسم شرطة حلوان، القبض على مسجل خطر مطلوب على ذمة قضايا سرقات بمنطقة كفر العلو التابعة لدائرة حلوان.



بناء علي تحريات سابقة تمكن النقيب أحمد شعلان، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، من ضبط المدعو "جبر محسن جبر"، وشهرته مشاوير، 28 سنة، سائق، ومقيم شارع الجامع، عرب أبو دحروج، دائرة القسم، والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 641 لسنة 2019، جنح حلوان، سرقة، وذلك حال تردده علي محل سكنه.



وبمناقشة المتهم أمام المقدم هاني أبو علم رئيس مباحث قسم شرطة حلوان اعترف بارتكابه عدد من جرائم السرقة وهارب من أحكام قضائية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.