قيمة السندات العالمية سالبة العائد ترتفع لمستوى قياسي

ارتفعت قيمة السندات العالمية ذات العوائد السالبة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 12.5 تريليون دولار، بعد تلميح رئيس المركزي الأوروبي إلى إمكانية استئناف برنامج التيسير الكمي.



وتلقى سوق السندات العالمية الدعم من المخاوف المتزايدة من تباطؤ النمو الاقتصادي، والمراهنات على أن البنوك المركزية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ستضطر إلى تيسير السياسة النقدية لمنع حدوث تباطؤ اقتصادي آخر.



وأثارت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مخاوف المستثمرين، وأدى ذلك إلى انخفاض عوائد السندات.



كما أشار رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي بالأمس إلى أن البنك المركزي قد يخفض معدلات الفائدة ويستأنف عملية شراء السندات إذا استمر التضخم في الانخفاض إلى ما دون المستهدف البالغ 2 بالمائة،



ودفعت تعليقات دراجي سندات بقيمة 714 مليار دولار إلى منطقة العائد السالب أمس الثلاثاء لتصل قيمة الديون سالبة العائد إلى 12.5 تريليون دولار، متجاوزة المستوى القياسي المسجل في عام 2016.



ويبلغ متوسط ​​العائد في سوق السندات العالمية في الوقت الحالي نحو 1.76 %، بانخفاض عن 2.51 % في نوفمبرمن العام الماضي.



وكانت عوائد السندات الأوروبية شهدت تراجعًا حادًا بالأمس حيث تداولت الديون الألمانية والفرنسية دون الصفر.