القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
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الثقافة
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 08:51 م

المركز الثقافي الروسي ينظم دورة صيفية حول إعداد الشباب لسوق العمل

المركز الثقافي الروسي
dostor.org/2677710

ينظم قسم إدارة الأعمال والموارد البشرية بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة دورة صيفية تحت إشراف الدكتورة دينا مجاهد، بعنوان "إعداد الشباب لسوق العمل" وتضم مجموعة من المحاضرات حول كيفية الاستعداد للخروج لسوق العمل بعد التخرج وبداية الحياة العملية.

وذكر بيان وزعه المركز اليوم أن هذه المحاضرات تستهدف توصيل الشباب لمستوى متقدم من الإجادة في فهم سوق العمل وكيفية الدخول إليه، وتقديم نفسه واكتساب الثقة وامتلاك المهنية والقدرة على الإبداع والتعبير وفن الإدارة، وكيفية الاندماج في العمل الجماعي وبناء فريق العمل والمهام الرئيسية لإدارة التسويق.

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