كريستينا تهزم كارولينا في مواجهة بين الشقيقتين بليسكوفا

حققت كريستينا بليسكوفا أكبر انتصار في مسيرتها لكن لسوء الحظ كان على حساب شقيقتها التوأم كارولينا التي خسرت 6-2 و3-6 و7-6 في بطولة برمنجهام للتنس المقامة على ملاعب عشبية اليوم الأربعاء.



وسددت المصنفة 112 عالميا 24 ضربة ارسال ساحق لتهزم المصنف الثالثة عالميا كارولينا في أول مواجهة تجمع بينهما في بطولات رابطة اللاعبات المحترفات.



وهو أول انتصار تحققه كريستينا أمام منافسة من أول خمس لاعباتفي التصنيف العالمي لتواجه مواطنتها التشيكية باربورا ستريتسوفا في دور الثمانية.



والتقت التوأمتان في الدور الثاني بعدما قبلت كاروليناالمشاركة ببطاقة دعوة وفازت على ميهايلا بوزارنسكو يوم الاثنين بينما خاضت كريستينا ثلاث مباريات عبر التصفيات قبل أن تفوز على فيكتوريا توموفا.



وكسرت كريستينا، التي تكبر شقيقتها التوأم بدقيقتين، إرسال كارولينا في بداية المباراة لتتقدم سريعا 5-1 قبل أن تنهي المجموعة الأولى لصالحها بضربة ارسال ساحق.



وردت كارولينا، التي سبق لها بلوغ نهائي أمريكا المفتوحة،بقوة لتدفع المباراة لمجموعة فاصلة.



لكن كريستينا تقدمت 4-1 في المجموعة الثالثة قبل أن تكافح كارولينا لتدفع المجموعة لشوط فاصل.



وارتكبت كارولينا خطأ مزدوجا ثالثا والنتيجة 7-7 لتمنح شقيقتها التوأم فرصة حسم المباراة وحافظت كريستينا على هدوئها لتحقق انتصارا لا ينسى.



وتسعى كريستينا لتحقيق ثاني ألقابها خلال مسيرتها منذ انتصارها في طشقند المفتوحة في 2016.