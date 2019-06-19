بعثة المنتخب التونسي تتوجه إلى مصر للمشاركة في أمم أفريقيا

توجهت بعثة المنتخب التونسي(نسور قرطاج) اليوم الاربعاء، إلى مصر للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي تفتتح بعد غد الجمعة، وتستمر فعالياتها حتى 19 يوليو المقبل.



وضمت البعثة 23 لاعبا يتقدمهم قائد المنتخب يوسف المساكني إلى جانب المدرب الفرنسي آلان جيريس ومساعديه ورئيس اتحاد الكرة وديع الجريء.



وتوجهت وزيرة الصحة سنية بالشيخ، التي تتولى منصب وزيرة الشباب والرياضة بالنيابة، إلى مطار تونس قرطاج الدولي لوداع البعثة وتقديم الدعم المعنوي للاعبين والإطار التدريبي.



ويلعب المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في البطولة برفقة منتخبات أنجولا ومالي وموريتانيا، حيث يبدأ أولى مبارياته يوم الاثنين القادم بمواجهة المنتخب الأنجولي على ملعب السويس الجديد.



وعن حظوظ المنتخب التونسي في البطولة، قال اللاعب فرجاني ساسي، المحترف في صفوف الزمالك المصري "الجماهير التونسية رشحت المنتخب لنيل اللقب وهذا يمنحنا ثقة كبيرة. نحن جاهزون وسنخوض البطولة مرحلة بمرحلة".



وأضاف ساسي "سنسعى أولا لضمان التأهل إلى الدور الثاني ثم سنتعامل مع كل مباراة على حدة. لدي إحساس بأننا سنحقق إنجازا في هذه البطولة".



وتعد هذه هي المشاركة التاسعة عشر لمنتخب تونس في أمم أفريقيا منذ مشاركته الأولى عام 1962، حيث يتطلع الفريق للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعدما فاز بها عندما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 2004.