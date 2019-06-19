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اقتصاد
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 08:48 م

أسعار النفط تهبط عند تسوية التعاملات في جلسة متقلبة

أسعار النفط تهبط
dostor.org/2677707

تراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، في جلسة متقلبة بعد بيانات المخزونات الأمريكية، وقرار الاحتياطي الفيدرالي.

وتأثرت أسعار الخام سلبًا بتحول الأسهم الأمريكية للهبوط قبيل قرار الفيدرالي، قبل أن تتحول "وول ستريت" للارتفاع بعد القرار.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدلات الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى إمكانية خفضها في العام المقبل.

في حين تراجعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.1 مليون برميل بأكثر من التقديرات خلال الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات البنزين.

كما هبطت إنتاج الولايات المتحدة من الخام إلى مستوى 12.200 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع الماضي، مقارنة مع 12.300 مليون برميل يوميًا خلال الأسبوع السابق له.

وأعلنت منظمة أوبك اليوم أنها حددت أول يومين من الشهر المقبل موعدًا لعقد اجتماعها لمناقشة مستقبل اتفاق خفض الإنتاج المقرر انتهائه مع نهاية يونيو الجاري.

فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلتقي بنظيره الصيني على هامش اجتماعات قمة مجموعة الـ20 في الأسبوع المقبل في اليابان.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.3 % عند 53.76 دولار للبرميل، بعد أن سجل مستوى 53.28 دولار في الاتجاه الهابط، و54.38 دولار للبرميل في الاتجاه الصاعد.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أغسطس بنحو 0.5 % إلى 61.81 دولار للبرميل بعد أن كان متراجعًا عند 61.40 دولار ومرتفعًا عند 62.55 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات.

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