تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة ترويج مخدر "الكوكايين" فى السلام

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى العباسية، برئاسة المستشار مجدى عبد البارى، وسكرتارية حسن عبد العزيز، محاكمة عاطلان متهمان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي فى جلب وترويج مخدر "الكوكايين"، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فى السلام، وذلك لجلسة 18 أغسطس القادم، لاستدعاء ضابط الواقعة، لسماع شهادته فى القضية.



وكشف أمر الإحالة، فى القضية رقم 1591 كلى القاهرة الجديدة، قيام كلا من " محمدج " 24 سنه عاطل متهم أول، و" أحمد.م " 25 سنه عاطل متهم ثانى، تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص نشاطه الإجرامي فى جلب وترويج مخدر " الكوكايين "، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، فى السلام.



وتبين من تحريات أحمد عصام 36 سنة ضابط شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم الأول بجلب مخدر "الكوكايين" وترويجها فى منطقة اليلام، متخذا من منزله مخزنا له ووكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، بمساعدة المتهم الثانى الذى تحدد دوره فى توزيع المواد المخدرة على عملائهم، ومساعدة المتهم الأول فى إخفاء المخدرات.



وباستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، تمكن رجال مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط المتهمين، وذلك أثناء تواجدهم فى منزل المتهم الأول، وبتفتيش المسكن عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر "الكوكايين"، فتم اقتيادهم لقسم السلام، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة، التى أحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم.