القاهرة : الأربعاء 19 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الأربعاء 19/يونيو/2019 - 08:43 م

الولايات المتحدة: لا شروط مسبقة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

الولايات المتحدة:
dostor.org/2677699

أعلنت الإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، عدم وجود شروط مسبقة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية، داعية إلى المزيد من الجهود في مجال نزع الأسلحة النووية.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية اليوم عن المبعوث الأمريكي الخاص لشئون كوريا الشمالية، ستيفن بيجون، قوله إن وعود بيونج يانج بالتخلي عن الأسلحة النووية تمثل أهمية كبرى في العلاقات بين البلدين.

وأضاف بيجون: "لا يمكن لنا أن نحرز تقدمًا كافيًا بدون خطوات ذات معنى وقابلة للتحقق في مجال نزع الأسلحة النووية".

وعلى الرغم من ذلك لم يصرّح المبعوث الأمريكي بأن نزع الأسلحة النووية تُعد شرطًا مسبقًا لاستئناف المحادثات بين بيونج يانج وواشنطن، حيث قال "إن ذلك ليس شرطًا ودعني أقول إنه سيواجَه بالقوة المتساوية من جانبنا لمعالجة جميع الالتزامات التي توصل إليها قادة البلدين في سنغافورة بالتوازي".

وكانت آخر قمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون قد عُقدت في شهر فبراير الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي بعد القمة التاريخية الأولى في سنغافورة منذ ما يقارب العام.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 7 ساعات

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يومين

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 3 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 3 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 4 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 5 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

"التخطيط" تكشف أهم الوظائف التى ستختفي وتستحدث خلال 5 سنوات

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

جامعة بوخارست تمنح الرئيس السيسي الدكتوراة الفخرية

عودة حركة مترو "شبرا الخيمة- المنيب" إلى طبيعتها

ads
ads
الأكثر قراءة

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

ياسمين صبرى تتعرض لوعكة صحية تُنقل على إثرها إلى المستشفى (صور)

ألبومات الصور

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

البابا تواضروس يستقبل بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس

رياضة

برشلونة يحدد سعر بيع ديمبلي إلى ليفربول

اهتمام كبير بتعاقد أهلي جدة مع إيفانكوفيتش

مهاجم عجمان الجديد يكشف عن هدفه مع الفريق

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

حتى لا ننسى.. أكاذيب الإخوان حول مرسي صفحة جديدة من سجل الجماعة الإرهابية الأسود

"تخلى عن الدولة في أصعب أوقاتها".. عمرو دياب مطرب يعمل لمصلحته

الوزراء يوضح حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشًا

ياسمين صبرى تتعرض لوعكة صحية تُنقل على إثرها إلى المستشفى (صور)

الرئيس نيوز

جامعة بوخارست تمنح الدكتوراه الفخرية لـ"السيسي"

"الأعلى للإعلام": حجب أي موقع لا يلتزم بالحقوق الحصرية لبث كأس أفريقيا

"لا للترحم على مرسي".. غضب تحت قبة البرلمان التونسي

بالصور.. "زايد" تتفقد مستشفيات "التأمين الصحي الشامل" في بورسعيد

عروس "شبين القناطر" قتلت زوجها بعد شهرين من الزفاف

كشكول

منصور حسن: تخصيص 1.1 مليون جنية لتمويل 22 مشروع تنافسي

المعاهد الأزهرية تعلن جدول الدور الثانى للطلاب فى الخارج

دراسات القاهرة تعلن موعد امتحانات الشفوى

الإسماعيلية الأزهرية: لا شكاوى من نحو "العلمى"

المعاهد الأزهرية تستخرج شهادات برنامج التأهيل التربوى للمعلمين

الأمصار

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة في جبهة قانية بمحافظة البيضاء

روسيا ترفض اتهامها بالتورط في تحطم الطائرة الماليزية شرق أوكرانيا

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

ضبط مهرب طيور نادرة إلى أمريكا لخوضها مسابقات غناء

وثيقة قديمة تفك سر الساموراي "الخارق"

بيع مسدس فان جوخ في مزاد علني بسعر خرافي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

6 حيل بسيطة لتخفف من آلام الظهر فى 60 ثانية

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎